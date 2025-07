15 juli 2025

‘Rapper Fatah maakte deal met OM | Zitting in augustus’

De 29-jarige rapper Fatah die recent is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten is volgens het Algemeen Dagblad op vrije voeten gesteld door de rechtbank in Nederland. Hij heeft met het Openbaar Ministerie procesafspraken gemaakt over een straf voor drugshandel, witwassen en wapenbezit. De rechtbank moet de afspraak met de strafeis (van twee jaar cel en een jaar voorwaardelijk) nog wel goedkeuren.