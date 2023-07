Rapper Keizer knock-out na zware mishandeling in Almere

Connect on Linked in

Rapper Keizer (36) is vrijdagnacht na afloop van een Surinaams feest in Almere zwaar mishandeld door een grote groep mannen. Hij werd meerdere malen getrapt en geslagen, ook toen hij bewusteloos op de grond lag. Van de zware mishandeling zijn verschillende beelden op sociale media verschenen.

In auto gesleept



Rozelsky Steve Lie-A-Jen, alias rapper Keizer, werd op een parkeerplaats in Almere door een grote groep mannen afgetuigd, waarbij hij harde trappen en klappen moest incasseren, ook toen hij al knock-out op de grond leek te liggen. De rapper uit Almere werd na de aanval in een auto gesleept.

Snapchat

Hij raakte niet ernstig gewond, maar liep wel een gebroken neus op. De rapper postte zaterdag op zijn Snapchat een video waarin hij lachend te zien is in een rijdende auto.

Aan de vechtpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Over een aanleiding daarvan is nog niets bekend. Of er aangifte is gedaan van de mishandeling, is niet bekend.