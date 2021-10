Rapper Murda aangehouden op Turks vliegveld vanwege songteksten

Connect on Linked in

De Turks/Nederlandse rapper Murda (37) heeft zaterdagnacht vastgezeten in een Turkse cel. Önder Doğan werd aangehouden op het vliegveld van Istanbul, omdat er een onderzoek zou zijn gestart naar zijn songteksten die drugsgebruik zouden verheerlijken. Murda was in Turkije voor een optreden en is inmiddels op vrije voeten, maar hij mag het land nog niet uit. Zijn manager vermoedt dat de in het land zeer populaire rapper is gearresteerd vanwege teksten over drugs en seks.

Murda zou optreden voor 2.500 man tijdens het Jungle Mood Festival in Sakarya, maar werd op het vliegveld in Istanbul aangehouden. Volgens Turkse media liep er een onderzoek naar de rapper omdat hij in zijn teksten en videoclips “drugsgebruik aanmoedigde”. Het zou gaan om de drie nummers Eh Babba, Duman en Pahali waarop Murda onder meer rapt dat hij een joint rookt.

Hits

Murda bracht in 2008 zijn eerste EP uit. Daarnaast bracht hij verschillende albums uit in zowel het Nederlands als het Turks. In 2019 scoorde hij een nummer 1-hit in Nederland met de single Rompe feat. Frenna en Priceless. Sinds zijn eerste Turkstalige album in 2019 is Murda erg populair in Turkije waar hij met Eh Babba een nummer-1 notering behaalde. Hij werkte eerder samen met populaire artiesten als Jonna Fraser, Ronnie Flex, Hef, Kevin en Djaga Djaga.

‘Zoon Turkse gangster’

Murda werd geboren in Amsterdam-Noord, maar groeide op in Madrid en Istanbul. In een interview vertelde Önder eerder dat hij opgroeide als rijke zoon van een Turkse gangster. Zijn vader zat elf jaar vast tijdens Murda’s jeugd, voor wat is onduidelijk. Önder’s vader stond aan de basis van de eerste Turkse toneelgroep in Nederland en stond ‘met één voet in de kunst en één voet op de straat’.