‘Rapper verdachte in Belgisch onderzoek naar miljoenenfraude’

Connect on Linked in

Een Amsterdamse rapper is verdachte in een Belgisch onderzoek naar ‘een criminele organisatie die via phishing miljoenen euro’s heeft buitgemaakt’, dat schrijft Het Parool. Chyvon Pala (“Chivv”) is aangehouden geweest maar inmiddels op vrije voeten gesteld in afwachting van nader onderzoek in België. Advocaat Manon Aalmoes zegt tegen de krant dat ze geen zicht heeft op de bewijzen die door de Belgen zijn verzameld. Mogelijk gaat het volgens haar om een ‘oud’ feit.

24 panden

België heeft overlevering gevraagd van Pala. De rechtbank heeft hem vrijgelaten omdat er geen vluchtgevaar is. Pala is op verzoek van België gearresteerd op 21 juni samen met zeven mannen en een vrouw uit Amsterdam, Almere, Rotterdam, Spijkenisse en Deventer. In 24 panden werden doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen, dure merkkleding, exclusieve horloges en tienduizenden euro’s in beslag zijn genomen. Nadien zijn nog eens zeven verdachten gearresteerd.

Ja!

De verdenking tegen de ‘criminele organisatie’ is phishing, internetoplichting en witwassen. De groep zou onder meer besmette links via WhatsApp hebben gestuurd.

Chyvon Pala werd begin vorig jaar ook gearresteerd vanwege een vete met onder meer rapper Bigidagoe uit Amsterdam. Hij had als rapper Chivv hits als Ja!, Beetje moe, HUTS en Ewa Ewa.