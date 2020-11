Rappers Benny The Butcher en Boosie Badazz gewond bij schietpartijen

Connect on Linked in

Afgelopen weekend zijn twee Amerikaanse rappers gewond geraakt bij twee verschillende schietpartijen. Het gaat om Benny The Butcher (35) en Boosie Badazz (38). Beiden werden in hun been geraakt, maar overleefden de schietpartijen.

Laatste eer

Torrence Ivy Hatch Jr., alias Boosie Badazz uit Louisiana werd vrijdagnacht in Dallas beschoten. Dat gebeurde toen hij de stad bezocht om zijn laatste eer te bewijzen aan zijn vriend en collega-rapper Mo3 (28), die woensdag werd doodgeschoten. Volgens de politie raakte Boosie Badazz bij een winkelcentrum betrokken bij een schietpartij. Daarbij raakte hij gewond aan zijn been, maar volgens zijn management gaat het inmiddels beter met hem.

Veroordelingen

De controversiële gangsterrapper Boosie Badazz bracht dit jaar zijn album In House uit. Ook maakte hij in 2020 een mixtape met de overleden Mo3. Zijn rapvideo’s op YouTube hebben miljoenen views. Boosie zat meerdere malen in de gevangenis vanwege drugsdelicten en vuurwapenbezit. In 2011 werd hij tot acht jaar cel veroordeeld voor het naar binnen smokkelen van cocaïne, codeïne en wiet in de bajes. Ook werd hij beschuldigd van moord, maar daar uiteindelijk van vrijgesproken. Boosie kwam uiteindelijk in 2014 vrij.

Gewapende overval

De 35-jarige New Yorkse rapper Benny The Butcher (echte naam: Jeremie Damon Pennick) werd vrijdagnacht een paar uur na het incident met Boosie beschoten in een parkeergarage van een supermarktketen in Houston. Volgens de politie zou het om een beroving gaan, waarbij Benny en zijn entourage hun kettingen moesten afgeven aan de overvallers. Die openden het vuur toen de rapper niet snel genoeg handelde. Hij werd meerdere malen in zijn been geraakt. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Na de schietpartij sloegen de overvallers op de vlucht.

Benny The Butcher (foto) werkte op zijn tweede album Burdon Of Proof van dit jaar samen met o.a. Lil’ Wayne, Rick Ross, Big Sean en Freddie Gibbs. Hij maakt deel uit van het rapcollectief Black Soprano Family.