Rasta-overvaller krijgt maximale straf

De rechtbank in Den Bosch heeft een 52-jarige man uit Eindhoven voor het plegen van overvallen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar, het is de maximaal mogelijke straf. Hij overviel in korte tijd zes winkels, een tankstation en een casino in Eindhoven en omgeving en werd bekend als de “rasta-overvaller”.

Donutwinkel

De verdachte overviel in februari en maart 2019 een casino in Oss en een bloemist, donutwinkel, interieurwinkel, tankstation, 2 keer een supermarkt en een shop in een supermarkt in Eindhoven. Hij viel de bedrijven binnen en eiste geld. In de meeste gevallen had hij een muts met dreadlocks op en bedreigde hij de medewerkers met een vuurwapen. In één geval deed hij dit met een mes. In december 2018 probeerde hij iemand te overvallen in een garage van diens woning in Eindhoven. Ook hier bedreigde hij de bewoner met een vuurwapen. In een aantal gevallen gebruikte de verdachte flink fysiek geweld tegen de slachtoffers.

Stress

De rechtbank sprak van ‘gewetenloos egoïsme’ bij de man, die wist dat hij veel post-traumatische stress veroorzaakte bij de vele slachtoffers. Hij is in het verleden ook veroordeeld voor woningovervallen, afpersing, diefstallen met geweld, mishandeling, een poging tot doodslag en medeplegen van moord. Door dit alles komt de rechtbank tot de maximale straf: 16 jaar.

De man moet aan slachtoffers en benadeelden in totaal ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen.