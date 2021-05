Ravage bij plofkraak op geldautomaat station Apeldoorn

Connect on Linked in

Op een geldautomaat bij het station in Apeldoorn is zondagnacht rond 02.30 een plofkraak gepleegd. De politie meldt dat er twee of drie verdachten op vermoedelijk een scooter zijn gevlucht. De schade is groot. Het stationsgebouw zou deels op instorten staan.

‘s Nachts kwamen er meerdere meldingen binnen over knallen. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij dat de geldautomaat en de pui van het gebouw vernield waren.

De politie is direct een onderzoek gestart, waarbij ook een helikopter en een politiehond zijn ingezet. Het is onbekend wat er is buitgemaakt.

De politie zoekt getuigen die tussen 02.30 en 03.00 in de omgeving van het Stationsplein iets verdachts hebben gezien.