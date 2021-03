Ravage bij plofkraak op Utrechtse juwelier, verdachten (17, 18) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een juwelier aan de Choorstraat in Utrecht is donderdagnacht even na 04.00 een plofkraak gepleegd. De schade aan de voorgevel van het pand is groot. De politie heeft na een achtervolging twee verdachten van 17 en 18 uit Utrecht aangehouden.

(Beeld: RTV Utrecht)

Een explosief blies een groot deel van de gevel van de juwelierszaak eruit. Het roluik vloog dwars door de winkelruit naar de overkant en de straat lag bezaaid met glas. Zeker vier winkels raakten zwaar beschadigd. Sommige bewoners hebben tijdelijk hun woningen moeten verlaten vanwege mogelijk instortingsgevaar.

Getuigen meldden dat zij mannen op een scooter hadden horen wegrijden. De politie startte direct een onderzoek waarbij een helikopter en een Burgernetactie werd ingezet. Na een achtervolging in Lunetten werd een 18-jarige verdachte uit Utrecht aangehouden. De tweede verdachte, een 17-jarige Utrechter, werd na onderzoek ook in Lunetten aangehouden.

De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten en vraagt getuigen om contact op te nemen. Of er buit is gemaakt, is niet bekend.

Tranen springen je in de ogen als je dit ziet. Zal je toch je zaak zo terugzien ‘s ochtends vroeg. #juwelier #utrecht #plofkraak #choorstraat pic.twitter.com/U01jCNGuUN — wennekendonk (@wennekendonk) March 5, 2021