Connect on Linked in

Zaterdagochtend is er een explosief ontploft bij een woning in Haarlem. De politie zegt dat er niemand gewond raakte maar dat de woning behoorlijk is beschadigd. De ontploffing vond plaats rond 05.00 op de Volhardingstraat in de oude Amsterdamse buurt, net oostelijk van het centrum.

De bewoner van het pand werd uit zijn slaap opgeschrikt. Beneden trof hij een ravage aan. Een tussenmuur was door de explosie ontzet, er zaten scheuren in muren en plafond en de kamer was gevuld met rook en glas.