Ravage na explosies bij twee woningen in Rotterdam

Bij twee woningen in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West hebben vrijdagnacht explosies plaatsgevonden. In beide gevallen vielen geen gewonden. Wel veroorzaakte een explosie in een woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Zuid (foto) zo’n ravage dat de twee bewoners met een hoogwerker uit de woning werden gehaald.

(Beeld: Media-TV)

In een portiekwoning aan de Bilderdijkstraat in Rotterdam-West vond rond 01.30 een explosie plaats. Er raakte niemand gewond, maar door de enorme rookontwikkeling zijn de bewoners ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. Even later konden de bewoners van de drie appartementen weer terug hun woning in.

Door de explosie raakte de portiek beschadigd, ook sprongen er ruiten en raakte een pui ontzet. Het team explosievenverkenning en de forensische opsporing hebben ter plekke in en rondom de woning onderzoek gedaan. De recherche zet het onderzoek voort en zoekt getuigen.

Hoogwerker

Uren later, iets voor 05.00, vond er in een woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Zuid een tweede explosie plaats. De woning raakte daarbij dermate beschadigd dat de twee bewoners met een hoogwerker uit de woning zijn gehaald. Vanwege rookontwikkeling zijn de bewoners ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Instortingsgevaar

De explosie veroorzaakte veel schade aan deur, kozijn en ramen. Ook een geparkeerde auto raakte flink beschadigd. Volgens agenten ter plaatse was er mogelijk sprake van instortingsgevaar.

Het team explosieven veiligheid en de forensische opsporing hebben sporenonderzoek verricht. Over de daders en toedracht bij beide aanslagen is niets bekend.