Ravage na plofkraak in Enschede (VIDEO)

Op een pinautomaat van de SNS Bank in een winkelcentrum in Enschede-Zuid heeft donderdagnacht rond 04.30 een plofkraak plaatsgevonden. De schade is groot; brokstukken liggen tot op honderd meter van het pand verspreid.

Het is nog onduidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak aan de Wesseler-Nering. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Ook de brandweer en de EOD zijn ter plaatse gekomen om te controleren op eventueel achtergebleven explosieven.

De politie zoekt twee verdachten die na de plofkraak op een scooter wegreden via de Wesselerbrink.

Sinds december 2019 zijn alle Nederlandse pinautomaten in Nederland tussen 23.00 en 07.00 afgesloten. Deze maatregel werd genomen vanwege de vele plofkraken.