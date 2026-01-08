Realityster Harrie Snijders vervolgd voor productie en handel in harddrugs

De vijf verdachten werden anderhalf jaar geleden na twee dagen weer vrijgelaten, maar bleven verdacht in het onderzoek en worden nu voor de rechter gebracht. Er is alleen nog geen datum voor een eerste zitting. Om hoeveel en wat voor soort drugs het gaat, is onduidelijk.

Procesafspraken

Volgens Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Harrie Snijders, probeert zijn cliënt procesafspraken te maken met de officier van justitie. Procesafspraken hebben als voordeel dat er capaciteit voor andere onderzoeken beschikbaar komt en de strafrechtketen ontlast wordt. Een verdachte weet bij een procesafspraak sneller waar hij aan toe is. In ruil voor een lagere strafeis ziet de verdachte af van onderzoekswensen, verweren tegen de aanklacht en van hoger beroep.

Arrestaties

De locatie op het kleine woonwagenkamp aan de Beekstraat in Eindhoven figureert prominent in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp. Naast drie mannen die op het kamp werden opgepakt, werden ook twee mannen gearresteerd in andere woningen in Eindhoven en Zaltbommel. De verdachten waren destijds 27 (2x), 32, 51 en 53 jaar.