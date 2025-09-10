 Meteen naar de content
10 september 2025

Recherche heeft Amsterdamse moordzaak nog niet rond | Rol verschillende verdachten onduidelijk

Hoewel er drie verdachten zijn aangehouden looft justitie een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die een doorbraak oplevert in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 50-jarige man in Amsterdam in januari van dit jaar. Jair Römer werd op 10 januari aangetroffen aan het President Steynplantsoen, in Amsterdam-Oost. Hij lag in het trappenhuis van een appartementengebouw en was gekneveld en in een deken en een stuk zeil gewikkeld.

Hij bleek te zijn mishandeld en (voor) dood achtergelaten, aldus de politie. Wie daarvoor verantwoordelijk zijn en waarom is nog niet volledig duidelijk. De politie heeft berichten kunnen achterhalen waaruit een conflict blijkt dat het slachtoffer leek te hebben over een pakketje in verband met Costa Rica. Een fout die hij daarbij mogelijk maakte, kan het slachtoffer fataal zijn geworden. Of het om drugs of cryptovaluta gaat, of om iets anders heeft de politie niet gezegd, in het programma Opsporing Verzocht.

