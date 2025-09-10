10 september 2025

Recherche heeft Amsterdamse moordzaak nog niet rond | Rol verschillende verdachten onduidelijk

Hoewel er drie verdachten zijn aangehouden looft justitie een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die een doorbraak oplevert in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 50-jarige man in Amsterdam in januari van dit jaar. Jair Römer werd op 10 januari aangetroffen aan het President Steynplantsoen, in Amsterdam-Oost. Hij lag in het trappenhuis van een appartementengebouw en was gekneveld en in een deken en een stuk zeil gewikkeld.