Recherche onderzoekt dood 23-jarige Amsterdammer

De politie doet onderzoek naar aanleiding van de vondst van een dode man in een woning in Amsterdam-Noord, eerder deze week.

Misdrijf

De politie trof op maandag 12 april het levenloze lichaam van een 23-jarige man aan, in zijn woning aan de Latherusstraat in Amsterdam-Noord. De politie gaat ervan uit dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden en is een onderzoek gestart.

Belangrijk

De politie wil in contact komen met mensen die op zondag 11 april of maandag 12 april iets verdachts hebben gezien of misschien beelden hebben die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek. Verder meldt ze niets over de zaak. De politie bracht dit nieuws vrijdagmiddag pas naar buiten.