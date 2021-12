Rechtbank: 20.000 euro cash kan gespaard zijn

Connect on Linked in

Een 43-jarige Rotterdamse moeder bij wie de politie een fikse voorraad aan contanten vond is vrijgesproken van witwassen. De rechtbank stelt dat het ‘niet onmogelijk’ is dat de vrouw het bedrag heeft gespaard door op de kleintjes te letten. Dat bericht het Algemeen Dagblad. Bij een inval in een woning in september 2020 vonden agenten onder een matras 20.000 euro, 50.000 in een vuilnisbak. In die bak lang een kluissleutel. In de kluis lag 230.000 euro.

(beeld is uit archief)

De inval kwam voort uit een drugsonderzoek. In dezelfde zaak kregen twee mannen drie jaar, en twee maanden cel, voor het respectievelijk aansturen en chauffeuren van uithalers van cocaïne in de haven. Volgend jaar staat onder meer de partner van de Rotterdamse terecht. Het Openbaar Ministerie concludeerde dan ook dat het gevonden geld drugsgeld was.

De vrouw vertelde aan de rechtbank dat ze ‘erg primitief’ leefde met vaste lasten van 300 euro per maand. Van de 50.000 zei ze niets te hebben geweten. Daarin geloofde de officier van justitie haar.

De rechter achtte het niet onmogelijk dat het bedrag was gespaard. De officier van justitie had zes maanden cel geëist.