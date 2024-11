6 november 2024

Rechtbank: bende autodieven geoliede machine

De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag voor het stelen en witwassen van auto’s celstraffen tot 45 maanden opgelegd aan zeven verdachten. In het onderzoek “Eclips” draaide het om een grote hoeveelheid autodiefstallen in ruim veertien maanden in 2020 en 2021.