Rechtbank: bloemenhandelaar onschuldig aan cocaïnehandel: identificatie Sky-telefoon onjuist

De rechtbank in Breda vindt dat een bloemenhandelaar (53) uit Wijk en Aalburg niet de ‘geslepen makelaar’ is geweest die grote partijen cocaïne via Nederlandse en Belgische havens importeerde. De man werd vorige week donderdag vrijgesproken, hoewel locatiegegevens hebben uitgewezen dat een Sky ECC-telefoon zich op of bij zijn woning en die van zijn ouders heeft bevonden. De rechtbank vindt die data niet overtuigend. Sterker: de rechtbank is ervan overtuigd dat de man onschuldig is.

Door @Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie wilde dat de man vier jaar celstraf en een boete van 20.000 euro zou krijgen. Hij zou een coördinerende rol hebben gehad in een groep mensen die in 2020 grootschalig cocaïne wilden gaan smokkelen, onder meer via de haven van Vlissingen. De recherche heeft zich in het onderzoek tegen de man met name gebaseerd op chatgesprekken die zijn gevoerd met Sky ECC, de dienst die door de politie in 2021 is gekraakt.

Zendmast

Volgens de officier van justitie maakte de verdachte vanaf 24 januari 2020 tot en met 7 maart 2021 gebruik van een bepaald Sky-account met aliassen. Uit onderzoek naar de zogeheten ‘cell ID’s’ is naar voren gekomen dat de meest gebruikte zendmast van het account, een zendmast is geweest die op 1,8 kilometer van het woonadres van de verdachte stond. Op 235 dagen van de 280 dagen is deze zendmast aangestraald, en ook 156 van 196 nachten.

IMSI-meting

Een IMSI-meting op 5 maart 2021 wees uit dat de exacte locatie van de cryptotelefoon hoogstwaarschijnlijk in het perceel van het woonadres van de verdachte was. Een Skoda Octavia waar de verdachte in reed, bleek daarna bij het woonadres van diens ouders te staan. Ook bij of op dat perceel peilde de Sky-telefoon uit.

Sterke aanwijzingen