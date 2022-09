Rechtbank Breda veegt zaak met Sky-Ecc bewijs van tafel

Connect on Linked in

Een man die werd verdacht van handel in 40 kilo MDMA, 300.000 xtc-pillen en ruim twintig kilo ketamine is door de rechtbank in Breda geheel vrijgesproken omdat de rechtbank het enkele bewijs van een reeks door de politie ontsleutelde pgp-berichten van Sky-ECC niet voldoende vindt. Het Openbaar Ministerie had als bewijs tegen de verdachte uitsluitend een selectie berichten van Sky-ECC aangedragen. De rechtbank vindt dat bewijs ongeldig omdat het bewijs niet te toetsen is en dat is een opmerkelijk standpunt.

Gehele dataset

De advocaat van de verdachte, Yassine Bouchikhi, had aangevoerd dat de verdediging en de rechtbank niet de mogelijkheid heeft gekregen om de gehele dataset (alle berichten) in te zien, die waren verstuurd met het account dat volgens de politie van de verdachte was. Zonder context van alle berichten zouden de Sky-berichten die het Openbaar Ministerie heeft aangedragen volgens Bouchikhi moeten worden uitgesloten van het bewijs, of in ieder geval zeer terughoudend moeten worden geïnterpreteerd.

Niet te toetsen

De rechtbank schrijft in het vonnis:

Het Openbaar Ministerie heeft er in deze zaak voor gekozen te volstaan met het toevoegen van specifieke delen van de dataset aan het procesdossier. De rechtbank kan hierdoor de verdenkingen tegen verdachte uitsluitend beoordelen aan de hand van deze selectie in het procesdossier. (…) In het procesdossier zijn geen bewijsmiddelen opgenomen die de inhoud van de berichten ondersteunen. Hierdoor is de inhoud van de berichten niet te toetsen. De rechtbank is van oordeel dat hierdoor het wettige bewijs voor de tenlastegelegde feiten ontbreekt. Zij spreekt verdachte daarom vrij van alle tenlastegelegde feiten.

Fishing expedition

Het vonnis is zeer opmerkelijk omdat rechtbanken, als het gaat om zaken met uitsluitend bewijs uit gekraakte chats van EncroChat of Sky-ECC, er doorgaans mee akkoord (lijken) te gaan dat het Openbaar Ministerie alleen een zelfgemaakte selectie als bewijs op tafel legt, en niet alle chats.

Pleidooien als dat van Bouchikhi worden steevast in alle grote strafzaken genegeerd. Bouchikhi en andere advocaten vinden dat een door het het Openbaar Ministerie gemaakte selectie uit een onbekend aantal andere berichten (met onbekende inhoud) het principe van equality of arms schendt.

Advocaat Louis de Leon: ‘Nu wordt het een keer afgestraft en daarom is het vonnis bijzonder. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Als advocaten vragen om de mogelijkheid om voor het begrijpen van de context alle pgp-berichten van een verdachte te mogen inzien wijzen rechtbanken dat doorgaans af met de dooddoener dat die vraag een fishing expedition is.’

Of dit vonnis nu navolging krijgt in andere zaken is afwachten. Advocaten zullen in die zaken in ieder geval het besluit van de Bredase rechtbank aan gaan dragen.

