Rechtbank in Limburg accepteert Encrochats als bewijs

De rechtbank in Limburg heeft woensdag in twee zaken chats uit de berichtenserver Encrochat erkend als bewijs. Ze heeft twee verdachten op basis daarvan celstraffen opgelegd. Deze waren wel lager dan justitie had geëist.

door Joost van der Wegen

Lager

Wesley N. (28) en Ramon S. (37) kregen gisteren door de rechter respectievelijk 3,5 en 2 jaar celstraf. Dat is veel korter dan de 8 en 5 jaar cel die de officier van Justitie voor beiden had geëist. Vandaag zal de rechtbank de vonnissen in de zaak publiceren, en wordt duidelijk waarom de straffen lager zijn uitgevallen.

Opruimen

De twee mannen zijn veroordeeld voor het plannen van een moord op een rivaal, die hem met een wapen had bedreigd in een drugsruzie.

In chats die zij met elkaar uitwisselden, kwam naar voren dat Wesley N. op zoek was naar iemand om deze persoon op te ruimen, meldt nieuwssite 1Limburg. Ramon S. dacht daarop met hem mee over het vinden van een huurmoordenaar, en hij zou voor een vuurwapen zorgen. ‘Hij moet zo spoedig mogelijk opgeruimd worden’, berichtte N. op de chat. ‘20k wil ik geven. Liever vandaag dan morgen. Als ik het niet laat doen, moet ik het zelf doen en ik heb kinderen.’

De twee mannen gaven bij de rechter al eerder aan dat dit ‘grootspraak’ was. Maar de officier van Justitie stelde vast dat er al foto’s van het doelwit en zijn auto werden uitgewisseld, waardoor het niet bij een voornemen alleen zou zijn gebleven.

Niet rechtmatig

Advocaten Francoise Landerloo en Wouter Smeets laten weten na te denken over een hoger beroep, omdat hun verdediging erop was gestoeld dat bewijzen uit de berichtenserver Encrochat niet rechtmatig zou zijn. Ze zouden te weinig inzicht hebben gekregen in de informatie uit de chats, waardoor ze niet de kans kregen hun cliënten goed te verdedigen.

De rechtbank in Limburg denkt hier dus anders over. Volgens de rechtbank wordt het bewijs wel degelijk gevormd door de inhoud van de Encrochat-berichten. Er was volgens de rechtbank sprake van een eerlijk proces. ‘Dit ondanks het embargo op bepaalde stukken over de verkrijging van Encrochat berichten in Frankrijk, de overdracht en de verwerking in Nederland. Verder was de bewijsvergaring van Encrochat gegevens rechtmatig’, laat de rechtbank in een reactie weten.

Betwist

De uitspraak van de rechtbank Limburg kan belangrijk zijn voor de beslissingen in veel andere strafzaken die zijn gebaseerd op bewijs uit Encrochat. Daarin wordt door advocaten betwist of het bewijs uit een Franse server wel rechtmatig is, en of de opsporing van deze informatie wel volgens de regels heeft plaatsgevonden.

Donderdag worden de vonnissen door de rechtbank gepubliceerd. Dan zal duidelijk worden waarom de straffen tegen de twee verdachten lager zijn uitgevallen dan justitie graag had gezien.