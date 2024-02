Rechtbank legt levenslang op voor Brabantse cold case-moord

Connect on Linked in

Voor de moord op de Eindhovense crimineel Robert Sengers heeft de rechtbank een levenslange celstraf opgelegd aan de 62-jarige Johan S.. Sengers werd in 2004 in het Brabantse Esbeek terwijl hij in zijn auto zat van dichtbij doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie had tegen S. ook levenslang geëist.

Dna

De schietpartij gebeurde op 8 september 2004 op de parkeerplaats van een restaurant in Esbeek. De rechtbank concluceert dat S. naast de auto van Sengers stond toen hij meerdere keren de trekker over haalde. Hij maakte bewust de keuze om te doden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van een kille moord.

Ex-partner

Pas in 2018 is S. voor deze moord aangehouden. Op het moment van de aanhouding zat hij een gevangenisstraf uit van 18 jaar voor moord op Mohamed Yaacoubi in 2002. Yacouibi en Sengers waren bekenden van elkaar uit het criminele milieu.

In het kader van het onderzoek naar de moord in 2002 heeft de ex-partner van de verdachte in 2009 in haar getuigenverklaring ook gesproken over een tweede moord door de verdachte. Zij sprak over een moord ergens bij een restaurant in een bosrijke omgeving waarbij een scooter is gebruikt.

Scooter

Verschillende getuigen hebben de dader na de liquidatie zien wegrijden op een scooter die twee dagen later in de buurt werd teruggevonden. Dankzij nieuwe technieken in dna-onderzoek kon het dna dat op de gevonden scooter is aangetroffen jaren later alsnog gebruikt worden voor identificatie, en bleek dit van S. te zijn.

Voor de rechtbank is er geen twijfel over dat deze verdachte degene is die in 2004 deze moord heeft gepleegd.

Levenslang

De rechtbank moet uitgaan van de wetgeving uit 2004. Toen stond op moord een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van 20 jaar. Ook moet de rechtbank rekening houden met de eerder opgelegde gevangenisstraf van 18 jaar voor een andere moord. Dit betekent dat de rechtbank nu voor deze moord óf een tijdelijke gevangenis­straf van maximaal 2 jaar op kan leggen óf levenslange gevangenisstraf.

Na twee moorden is het voor de rechtbank duidelijk dat het leven van de medemens voor deze verdachte geen enkele waarde heeft. De rechtbank houdt er dan ook rekening mee dat hij in de toekomst weer ernstig de fout in zal gaan. Ook speelt mee dat hij geen enkele vorm van medeleven of spijt heeft betuigd.

Dat het gaat om een afrekening in het criminele milieu, een risicovol milieu, rechtvaardigt volgens de rechtbank op geen enkele manier deze moord. Een tijdelijke gevangenisstraf van (in totaal) 20 jaar vindt de rechtbank onvoldoende. De verdachte krijgt dus een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Zie het vonnis.