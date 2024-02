Eis van levenslang voor Brabantse liquidatie uit 2004

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Breda heeft de officier van justitie levenslang geëist tegen de 62-jarige Johan S. omdat die in 2004 in Esbeek Robert Sengers (40) om het leven zou hebben gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie was het een huurmoord in opdracht van een onbekend gebleven opdrachtgever.

Neerpelt

Sengers zat 8 september 2004 in een auto op de parkeerplaats van een restaurant in Esbeek toen hij werd doodgeschoten. Sengers was een drugscrimineel die in Neerpelt (B) woonde in een wijk waar indertijd de Nederlandse criminelen John Mieremet en Sam Klepper een huis hadden.

Sengers werkte samen met Bredanaar Mohamed Yacoubi. Die laatste is in 2002 in Son, ook zittend in een auto, doodgeschoten.

Verdachte Johan S. werd in 2014 veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten Yacoubi.

2018

S. heeft in november 2018 al vastgezeten op verdenking van de moord op Sengers, na een uitzending van Opsporing Verzocht, maar de zaak kwam niet rond.

Belangrijk in het bewijs wegen nu de de verklaringen van een ex-vriendin van S.. Ook is er een bedreigde anonieme getuige. Beide getuige zegge in vertrouwen te zijn genomen door S. De anonieme getuige vertelt ook over details van de schietpartij.

In 2019 kon dna dat is gevonden op een scooter was met grote waarschijnlijkheid worden gelinkt aan S.. Die scooter is volgens het Openbaar Ministerie gebruikt bij de liquidatie en werd twee dagen erna gevonden, dicht bij de plaats delict. De recherche voltooide het dossier tegen S. in 2019.

