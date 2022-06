Rechtbank schorst alle verdachten in groot cocaïneproces

Connect on Linked in

Alle verdachten in een grote cocaïnezaak zijn door de rechtbank in Breda op vrije voeten gesteld. De zeven verdachten in het onderzoek “Francis Drake” mogen de afloop van hun rechtszaak thuis afwachten, aldus BN/De Stem. Schorsing van de voorlopige hechtenis is de laatste jaren vrijwel standaard in slepende drugszaken waarin nauwelijks geweld voorkomt.

(beeld uit archief)

Fruitbedrijf

Hoofdverdachte is L.R. (51) uit Made. Volgen het Openbaar Ministerie gaf hij leiding aan een groep professionele dienstverleners in de cocaïnehandel. Hij ligt al jaren onder de loep van politie en justitie in Nederland. Bewijs uit door politie gekraakte berichten van EncroChat bracht in het onderzoek de doorbraak.

R. is in 2021 ook opgepakt in het verwante onderzoek Paschie over pogingen om honderden kilo’s cocaïne via een Rotterdams fruitbedrijf Nederland in te smokkelen.

Sky ECC

Hoewel communicatie via Sky ECC-chats in de zaak geen rol speelt verwachten de advocaten aan de rechtbank binnenkort nadere vragen te kunnen gaan stellen over het Encro-bewijs als er meer bekend wordt over de werkwijze van politie en justitie in Frankrijk waar het gaat om de hack van Sky. Volgens advocaten Louis de Leon en Menno Buntsma heeft het er alle schijn van dat politie en justitie in de Encro-zaak op dezelfde manier te werk zijn gegaan als bij Sky ECC.