Rechtbank spreekt verdachten dodelijke mishandeling Amsterdam vrij

De rechtbank in Amsterdam heeft de twee verdachten van het dodelijk mishandelen van de Poolse zwerver Krzysztof Malinowski vrijgesproken. De rechtbank vindt niet dat zonder twijfel is vast komen te staan wat er tijdens de mishandeling in de zomer van 2020 bij de Sloterplas in Amsterdam-West is gebeurd. Robert N. (39) en Lukasz U. (40) en het slachtoffer leefden min of meer samen. De 40-jarige Malinowski werd op een avond gevonden in een rietkraag. Hij overleed later die avond aan hersenletsel in een ziekenhuis.

Justitie vindt dat er voldoende bewijs is dat de twee mannen Malinowski tijdens een ruzie hebben doodgeslagen, en de officier eiste 12 jaar cel. De rechtbank legt Lukasz U. wel straf op maar geeft alleen drie maanden cel omdat hij Malinowski hulpeloos achterliet.

De rechtbank zegt niet te kunnen vaststellen, ondanks het uitvoerige dossier, wat er nu precies is voorgevallen en wie er verantwoordelijk is geweest voor het dodelijke geweld. De rechtbank acht het ook mogelijk dat er nog anderen bij zijn geweest.