Tweede verdachte opgepakt voor dood Amsterdamse zwerver

In het onderzoek naar de dood van een zwerver bij de Sloterplas in Amsterdam-West heeft de politie maandag 14 december een tweede verdachte aangehouden. Het is een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Net als het slachtoffer Krzysztof Malinowski is hij van Poolse afkomst.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Krzysztof Malinowski. Op dit moment zit de verdachte in alle beperkingen en wil de politie geen andere informatie geven. De eerst aangehouden verdachte (38) is ook Poolse afkomst. Hij zit momenteel vast.

Op 24 augustus 2020 trof een wandelaar in de rietkraag van de Sloterplas in Amsterdam-West de zwaargewonde 40-jarige Krzysztof Malinowski aan. Hij bleek met grof geweld te zijn mishandeld en overleed later.