Rechtbank spreekt verdachten vrij van liquidatie Lucas Boom

Schoolgaande kinderen Lucas Boom werd op 9 juni 2015 op klaarlichte dag midden in een woonwijk in Zaandam doodgeschoten. Schoolgaande kinderen waren er getuige van. De schutters zijn gevlucht in een busje, dat even later brandend werd aangetroffen in Amsterdam-Noord. Volgens het Openbaar Ministerie

In de zaak is er in het strafdossier een verklaring van een anonieme bedreigde getuige NN3 toegevoegd. Deze getuige heeft zich in juni 2016 bij de politie gemeld. NN3 heeft verklaard dat er vier verdachten bij de moord aanwezig waren. De rechter-commissaris heeft NN3 als betrouwbaar beoordeeld omdat de getuige in persoon op alle vragen van de rechter-commissaris uitgebreid, duidelijk en concreet antwoord heeft gegeven. Ook de rechtbank beoordeelt NN3 als betrouwbaar.

Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende ander bewijs dat de verklaring van de anonieme bedreigde getuige ondersteunt. Daarom kan die verklaring niet als bewijs worden gebruikt. Omdat het gaat om een verklaring van een anonieme bedreigde getuige moet de verklaring voldoende ondersteund worden door andere bewijsmiddelen.

Kenteken en telefoons

De rechtbank kan niet vaststellen dat de twee verdachten ten tijde van de dood van Boom op de plaats delict waren. Ook kan de rechtbank aan de hand van de kentekenregistraties en de telefoongegevens niet vaststellen dat er verkenningen door de twee zijn verricht.

Het bewijs uit het onderzoek naar de mislukte poging om in Diemen-Noord Pjotr R. te liquideren kan niet dienen als schakelbewijs in deze zaak oordeelt de rechtbank. Er kan niet vastgesteld worden dat de liquidatiepoging in die zaak op essentiële punten overeenkomt met de werkwijze van de liquidatie op Boom. Het Openbaar Ministerie vond dat wel. C. en L. zijn hiervoor tot respectievelijk 13,5 en 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Randall D. werd gezien als een van de schutters bij de liquidatie van Lucas Boom, maar hij werd in augustus 2023 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging tegen deze vrijspraak in beroep.