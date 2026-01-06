6 januari 2026

Rechtbank stopt Belgisch megaproces | Vonnis zonder eis of pleidooien

De rechtbank in Brugge heeft maandag de behandeling van het grote strafproces tegen onder meer Flor Bressers en Sergio Roberto de Carvalho gestopt. Er komt een vonnis zonder dat het requisitoir van het Openbaar Ministerie en de pleidooien van de advocaten worden behandeld. Deze unieke stap zorgt voor grote opschudding in de juridische wereld in België. Meerdere strafrechtspecialisten zeggen dat dit niet eerder is voorgekomen, en dat het in strijd is met de fundamentele beginselen van het recht op een eerlijk proces.