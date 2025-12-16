16 december 2025

Rechtbank verwerpt noodweer bij dodelijke schietpartij in kelderbox | Verdachte krijgt wel lagere straf

De rechtbank Rotterdam heeft een beroep op noodweer verworpen in een strafzaak waarin een man terechtstond voor het beschieten van twee anderen tijdens een drugsdeal in een kelderbox in Rotterdam-Delfshaven op 26 maart 2023. Een van de twee raakte dodelijk verwond en de ander gewond. Volgens de rechtbank heeft de verdachte (30) zichzelf willens en wetens in een levensgevaarlijke situatie gemanoeuvreerd. Daarom kan hij zich niet met succes beroepen op zelfverdediging. Door de omstandigheden komt de rechtbank wel tot een lagere straf.