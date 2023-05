Rechtbank wil nader onderzoek naar geestelijke gezondheid gewelddadige ex-piloot

Connect on Linked in

De rechtbank in Alkmaar heeft de strafzaak heropend tegen de ex-piloot uit Nieuwkoop die ruim vier jaar geleden werd veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting, ontvoering en beroving van een vrouw uit Breukelen. De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van acht jaar voor een nieuwe verkrachting, op 29 juli 2022 in Alkmaar. De rechtbank wil eerst meer informatie over de geestesgesteldheid van deze Ingmar S. (50).

Niet open

S. werd in 2018 veroordeeld voor de verkrachting en ontvoering van een vrouw, onder meer in een paardentrailer die geparkeerd stond naast de woning waar hij met zijn gezin woonde. Hij kreeg zeven jaar gevangenisstraf.

S. was vorig jaar in een voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze straf. De deskundigen die in de Alkmaarse zaak zijn geraadpleegd geven aan dat de verdachte niet open is over zijn innerlijke belevingswereld. Zij kunnen de rechtbank daarom, als de ten laste gelegde feiten bewezen worden verklaard, niet adviseren over de toerekenbaarheid en een eventuele behandeling van de verdachte.

Observatie in Pieter Baan Centrum

Vanwege de aard en ernst van de beschuldiging, zijn eerdere veroordeling voor een soortgelijk feit en de uitkomst van de onderzoeken van de deskundigen, vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de verdachte nu eerst wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.

Ondanks dat de deskundigen twijfels hebben of de observatie tot meer duidelijkheid over de persoon van de verdachte zal leiden is dit volgens de rechtbank de enige mogelijkheid om een beter beeld van hem te krijgen.

Tbs-maatregel

De rechtbank heeft bij deze beslissing nadrukkelijk overwogen dat, als de feiten bewezen worden verklaard, zij een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en het bepalen van een eventuele passende straf of eventueel een tbs-maatregel met verplichte behandeling. Die verantwoordelijkheid geldt tegenover de verdachte, de meldster en de maatschappij als geheel.

Ingmar S. ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. Hij kende haar al enige tijd. De twee spraken soms af en hadden dan seks.

Vorig jaar deed de vrouw aangifte omdat S. tijdens een afspraak haar op agressieve wijze zou hebben verkracht.