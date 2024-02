Rechter: Alkmaarse woning blijft gesloten

Connect on Linked in

Een woning in de Lekstraat in Alkmaar die herhaaldelijk doelwit van aanslagen is geweest mag van de rechter gesloten blijven. De eigenaar van de woning had in een kort geding voor de Alkmaarse rechtbank gevraagd de woning open te mogen houden in afwachting van zijn bezwaarprocedure tegen de sluiting.

Aanslagen

Deze week is een groepje jonge mannen opgepakt omdat ze in Alkmaar verschillende aanslagen zouden hebben gepleegd, waaronder een keer in de Lekstraat.

Op de woning in de Lekstraat is 1,5 jaar geleden geschoten. In september 2023 was er een ontploffing bij de deur van de woning. Daarna heeft de burgemeester de woning voor drie maanden gesloten. In december heeft de burgemeester de sluiting met drie maanden verlengd.

Bezwaar

De bewoner van de gesloten woning in de Lekstraat heeft bezwaar aangetekend tegen de sluiting. Hij heeft daarvoor een aantal redenen aangegeven.

De eerste maanden heeft de bewoner bij familie en vrienden overnacht. Dat kan volgens hem niet meer nu de sluiting langer duurt. Ook heeft hij een gedeelde zorg voor een zoontje. Het kind blijft regelmatig slapen en heeft een eigen kamer in de woning. Verder reinigde de man tot de sluiting van de woning als zelfstandige interieurs van auto’s, maar hij kan zich door de sluiting van de woning niet meer focussen op zijn werk. Hierdoor heeft hij, zo stelt hij, geen inkomsten meer.

Ruzie

Zijn advocaat zegt dat de reden voor de aanslagen niet te maken heeft met de bewoner van het pand. Niet te wijten aan de bewoner. Hij heeft een keer ruzie gehad over een auto die hij heeft verhuurd. Mogelijk hebben de aanslagen daarmee te maken, suggereert de advocaat. De bewoner is volgens hem niet betrokken bij criminele activiteiten, aldus zijn advocaat.

Veiligheid

Voor de burgemeester is het van belang dat de woning gesloten blijft. De aanslagen gaan ook nu nog door. Behalve voor de veiligheid van de bewoners en de omwonenden, is de sluiting ook nodig voor het lopende strafrechtelijk onderzoek, vindt hij. De maatregel is niet genomen vanwege criminele activiteiten van de bewoner, maar hij heeft volgens de burgemeester wel de schijn tegen.

De rechtbank wijst daarom het verzoek om het verzoek van de bewoner af.