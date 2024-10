Rechter: Mexicaanse drugsbestrijder is ‘botte crimineel als El Chapo’

Tienduizenden doden per jaar Als minister van Publieke Veiligheid was hij de man die voor president Felipe Calderón de strijd tegen de drugsorganisaties moest leiden en het geweld van tienduizenden doden per jaar moest zien te stoppen.

In feite bleek dat hij regelmatig koffers en tassen met geld van hoge vertegenwoordigers van het Sinaloa-kartel in ontvangst nam, in totaal vele miljoenen. In ruil daarvoor voorzag hij Sinaloa van informatie die het netwerk kon gebruiken in de strijd tegen andere kartels, zoals Los Zetas en het Juárez-kartel, die Sinaloa uiteindelijk won. Ook stelde García Luna het Sinaloa-kartel in staat hun drugsroutes naar de Verenigde Staten zo veilig mogelijk te houden.

14 miljoen dollar cash

Zes vooraanstaande Mexicaanse criminelen legden verklaringen tegen hem af, ook Sergio Villarreal Barragán, een voormalige Mexicaanse politieagent die overliep naar de criminelen, en bekend stond als “El Grande”. Villarreal Barragán getuigde dat García Luna begin jaren 2000 bij een pakhuis in de zuidelijke Mexicaanse staat Chiapas opdook om zijn deel van een drugsdeal op te eisen: meer dan 14 miljoen dollar aan contanten.

Een andere getuige van het Openbaar Ministerie was Jesús Zambada García, de broer van de onlangs naar de VS ontvoerde en gevangen genomen Sinaloa-leider, Ismael Zambada García. Deze Jesús Zambada getuigde dat hij persoonlijk miljoenen dollars in twee sporttassen had gestopt die aan García Luna had gegeven in restaurant Champs Élysées in Mexico-Stad, kort nadat hij de minister van Openbare Veiligheid van het land was geworden.

‘Diep respect voor de wet’

García Luna is in 2019 gearresteerd in de Verenigde Staten toen hij een bezoek bracht aan Dallas, Texas. Daarna was er enige tijd sprake van dat hij kroongetuige zou worden tegen leiders van het Sinaloa-kartel, maar dat ging niet door.

García Luna’s is steeds zijn onschuld blijven bepleiten. ‘Ik heb een diep respect voor de wet. Ik heb deze misdaden niet begaan’, zie hij deze week in een verklaring voor de rechtbank. Zijn advocaten hadden de rechter gevraagd akkoord te gaan met een straf van twintig jaar.

De rechter gaf in zijn vonnis een vinnig oordeel. Hij vond dat García Luna zich achter ‘een rookgordijn’ heeft verscholen: ‘U bent schuldig aan deze misdrijven. U kunt niet zeggen dat u de politieagent van het jaar was. (…) Afgezien van uw prettige houding en uw welbespraaktheid, bent u net zo’n botte crimineel als El Chapo. Het manifesteert zich alleen op een andere manier.’

