Rechter veroordeelt Frits van Eerd tot twee jaar cel | Straf hoger dan geëist

Misbruik De straf is zwaarder dan geëist, bericht de krant. Het OM eiste ook twee jaar, maar daarvan wel acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat Van Eerd zich ten koste van Jumbo heeft verrijkt met geld en spullen.

Hij verkeerde daarbij soms in het gezelschap van criminelen die zich bezighielden met zware drugsdelicten, stelt de rechter.

Crimineel geld

Van Eerd wordt onder meer veroordeeld voor witwassen. Er is volgens de rechter geen andere conclusie mogelijk dan dat geld dat bij hem thuis en in zijn werkplaats werd gevonden, een criminele herkomst heeft.

Ook de aanklacht van omkoping is volgens de rechtbank bewezen. Duidelijk is volgens de rechter dat Van Eerd goederen kreeg en daarvoor betaalde met sponsorfacturen.

Ten slotte acht de rechter ook valsheid in geschrifte bewezen. Dat gaat over sponsorgeld van Jumbo dat naar een motorcrossteam ging, maar deels ook bij medeverdachte Theo E. terechtkwam.

Theo E. moet drieënhalf jaar de cel. Hij wordt veroordeeld voor omkoping, fiscale delicten en fraude, aldus het AD.

Herkomst

Voor het bezit van ongeveer 450.000 euro aan contanten werd Van Eerd ook vervolgd. Het geld werd onder meer gevonden in een Jumbo-tas in zijn koelkast. Volgens justitie had het geld een criminele herkomst.

Dat Jumbo-sponsorgeld via een motorcrossteam werd doorgesluisd naar Theo E., zou Van Eerd niet hebben geweten. Zijn advocaten vroegen om vrijspraak.