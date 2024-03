Rechter veroordeelt man voor ontucht na vondst kinderporno bij computerreparatie

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft een 76-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en tbs, voor ontucht met een gehandicapt meisje en bezit van kinderporno. Ook zal worden bekeken of hij daarna nog onder toezicht moet worden gesteld.

Beeld: de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch

Naakte meisjes

De man kwam in beeld toen hij in mei 2023 zijn computer voor reparatie naar een computerwinkel bracht. Tijdens het repareren troffen medewerkers een groot aantal bestanden met naakte meisjes aan. De politie hield de man vervolgens aan in zijn woning. Dit blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant woensdag.

Hij bekende direct dat hij jonge meiden wel interessant vindt, en dat hij vóór de komst van de politie nog bezig was met het downloaden van afbeeldingen op zijn nieuwe computer. Ook omringde hij zich in zijn woning met de foto’s. Zo stond op de screensaver van zijn computer een afbeelding van twee meisjes. Op zijn slaapkamer lagen geplastificeerde afbeeldingen van meisjes.

Tijdens verder onderzoek kwamen in totaal ruim 5 miljoen afbeeldingen naar boven. Bij ruim 630.000 afbeeldingen ging het om kinderporno.

Ontucht

De politie trof op de computer van de man ook een document aan waarin hij uitgebreid beschrijft hoe hij in 1996 een destijds 12-jarig meisje leerde kennen op zijn werk bij een zorginstelling in Rosmalen. Hij schrijft hoe hij het vertrouwen van het zwaar verstandelijk gehandicapte slachtoffer wekte, en in haar in ieder geval tussen maart 1998 en november 2000 meerdere keren misbruikte.

Geraffineerd

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de man jarenlang ontucht pleegde met een jong en kwetsbaar slachtoffer. De rechtbank in haar uitspraak: ‘Hij drong seksueel bij haar binnen, terwijl zij minderjarig en zwaar gehandicapt was en daardoor niet in staat om haar wil te bepalen of kenbaar te maken. Hij won op geraffineerde wijze haar vertrouwen, om haar vervolgens te misbruiken om daarmee aan zijn eigen perverse seksuele behoeftes te voldoen.’

Verder downloadde de man over een lange periode extreem veel kinderporno. ‘Dergelijk misbruik van vaak zeer jonge kinderen kan psychische, emotionele en lichamelijke schade veroorzaken. Door zijn handelen leverde de man een bijdrage aan deze zeer verwerpelijke praktijken. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.’

Stoornissen

Volgens een psycholoog en een psychiater heeft de man een seksuele en een schizoïde-persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank beschouwt hem daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. Om de kans op herhaling te verkleinen moet hij intensief worden behandeld, via ‘tbs met voorwaarden’. Dit houdt in dat hij moet hij meewerken aan toezicht van de reclassering, dat hij zich moet laten opnemen in een zorginstelling en moet meewerken aan een ambulante behandeling. Daarnaast mag hij geen contact hebben met minderjarigen en moet hij begeleid gaan wonen. Als hij zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan hij worden opgenomen in een tbs-kliniek.

Maatregel

De rechtbank legt ook een zogenaamde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Dat betekent dat de man ook na afloop van de detentie en het behandeltraject onder toezicht en verdere behandeling kan worden gesteld. De veroordeling was dinsdag in overeenstemming met de eis van de officier van justitie.