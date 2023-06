Rechters in zaak jonge uithaler: ‘Zware jongens maakten misbruik van hem’

Connect on Linked in

Zware jongens maakten misbruik van hem. De zwakbegaafde jongen, zonder strafblad, die werd geronseld voor het uithalen van drugs in de haven. ‘De rechtbank ziet een kwetsbare jongeman.’

door Joost van der Wegen

Beeld is ter illustratie

Inklimmen

De 22-jarige J. L. werd in november 2022 gepakt, verdacht van het inklimmen in een container. Daar had de politie 78 dummy’s gelegd, nadat er twee dagen eerder echte coke was aangetroffen. De Rotterdammer werd er met twee anderen aangehouden. Twee weken geleden moest hij voor de rechter verschijnen. Woensdag volgde de uitspraak van de rechtbank.

Handelen

Die rechtbank vond dat er gezien de ernst van de feiten een gevangenisstraf moest komen, vanwege de deelname aan internationale drugshandel. De officier had een langere, onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Maar de rechtbank week hiervan af. Ze legde ook uit waarom.

De rol van uithaler is volgens haar namelijk ‘in het grotere geheel van de drugscriminaliteit beperkt’. Daarnaast hield de rechtbank rekening met de jonge leeftijd van de verdachte, zijn persoonlijkheidsproblematiek, en zijn zwakbegaafdheid: ‘De rechtbank ziet een kwetsbare jongeman, die de consequenties van zijn handelen niet lijkt te kunnen overzien. Het lijkt erop dat “de zware jongens” hier misbruik van hebben gemaakt.’

De rechters besluiten J. L. daarom een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk te geven. Van twaalf maanden cel, zijn er vier voorwaardelijk. Ze koppelt daar wel een langere proeftijd aan, van drie jaar. Zodat de zogenaamde bijzondere voorwaarden langer kunnen gelden, waardoor hij langer aan zichzelf kan werken. Maar ook om hem er van te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

‘De als afschrikking bedoelde strafeis van de officier van Justitie werd hiermee meer dan gehalveerd’, aldus de advocaat van de verdachte, Michel van Stratum.

Impulsen

J. L. is volgens de reclassering opgegroeid in een slechte opvoedsituatie. In 2018 stelde de psychiater vast dat hij een gedragsstoornis heeft. Hij kan zijn impulsen minder goed beheersen. Tot zijn 18de levensjaar verbleef hij in de gesloten jeugdzorg. Daarna kwam er een jongerencoach. De reclassering denkt dat hij door zijn geestelijke problemen ‘kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf’.

De uithaler moet zich nu bij de reclassering blijven melden, hij moet zich laten behandelen, en hij wordt in een beschermd wonen-programma geplaatst.

In ruil daarvoor moet hij zijn best doen om betaald werk te krijgen, of tenminste een uitkering, en hij mag geen contact zoeken met zijn medeveroordeelden. De haven is voor hem vanaf nu verboden terrein.