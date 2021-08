Rechtszaak rond dood agent Grand Prix Spa pas volgend jaar

Connect on Linked in

De rechtszaak rond de dood van een agent tijdens de week van de Formule 1 Grand Prix in Spa in 2018 zal pas begin volgend jaar plaatsvinden. De Nederlander Yvo T. wordt ervan beschuldigd de man te hebben beschoten, nadat hij in dronken staat bij een café was geweigerd.

Formule 1

Het incident overschaduwde het weekeinde van de Formule 1 in 2018. De dronken, inmiddels 39-jarige verdachte Yvo T. uit Schinnen schoot toen na een relletje bij een horecagelegenheid een politieman dood.

Schot

T. bezocht met zijn broer en een vriend de Grand Prix op het circuit van Spa Francorchamps. Toen zij op de zaterdag voor de Grand Prix het plaatselijke café Havana binnen wilden gaan, werden zij geweigerd. T. zou daarop een vuurwapen hebben getoond, waarop de politie ter plekke kwam.

Agenten probeerden daarna de taxi tegen te houden, waarin de drie mannen wilden vertrekken. Daarop volgde een schot, dat de 38-jarige Belgische agent Amaury Delhez fataal werd.

Een agent probeerde zijn collega nog te redden. ‘Amaury Amaury!’, riep hij. Hij probeerde hem hartmassage te geven, maar dat mocht niet baten. De agent belde om hulp en zei: ‘Geraakt in het hoofd, vol bloed’.

Verhoor

Yvo T. kon pas zeven uur later, dronken en gewond, worden teruggevonden in een park op driehonderd meter afstand van de kroeg, in de heuvels rond Spa. Het enige wat hij daarna tijdens een verhoor kon uitbrengen was: ‘Ik weet het niet, ik weet het niet.’

De Belgische justitie liet weten dat dit verhoor pas de volgende dag kon worden vervolgd, omdat T. voortdurend in slaap viel. Hij was licht gewond geraakt, omdat de politie hem in zijn buik had geraakt, bij het terugvuren na het dodelijke incident.

De twee andere verdachten werden al twee maanden na de gebeurtenis in 2018 op vrije voeten gesteld, nadat ze eerder door Nederland waren uitgeleverd, om te kunnen worden ondervraagd voor het onderzoek.

Verwacht wordt dat de rechtszaak tegen Yvo T. begin 2022 jaar in Tongeren zal worden gevoerd. Voor zover bekend heeft hij verder niet verklaard over de zaak, omdat hij zich niets meer van het dodelijke incident kan herinneren. T. maakte zich eerder schuldig aan gewelddadig gedrag en drugsgebruik, maar staat niet bekend als een zware crimineel.