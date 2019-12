Rechtszaak tegen neergeschoten man (39) die zorgverlener neerstak

Connect on Linked in

Op dinsdag 31 december vindt in de rechtbank in Middelburg de pro-formazitting plaats tegen een 39-jarige man die wordt verdacht van poging tot doodslag op een medewerker van GGZ-instelling Emergis op 19 september 2019. Het slachtoffer werd door de verdachte in een woning aan de Prinses Beatrixstraat in Middelburg neergestoken, waarna de politie bij de arrestatie de man in zijn been schoot.

Neergestoken

De bewoner van het pand werd bezocht door twee medewerkers van zorginstelling Emergis. Tijdens het bezoek ontstond onenigheid en stak de 39-jarige Middelburger een van de medewerkers neer. De bewoner raakte daarbij zelf ook gewond. De hulpverleners gingen na het incident de woning uit en belden 112, waarna agenten de woning binnen gingen.

Politiekogel

Volgens de politie was één agent genoodzaakt om zijn vuurwapen te gebruiken en de verdachte neer te schieten. Zowel het slachtoffer van de steekpartij als de aangehouden verdachte werden in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. De Rijksrecherche deed onderzoek naar het schieten van de agent. Vermoedelijk wordt daarover meer bekend tijdens de eerste pro-formazitting komende dinsdag.