Record-houdende seriemoordenaar VS overleden (VIDEO)

Een man die volgens de de FBI voorzover bekend de meeste moorden pleegde in de Verenigde Staten is op 80-jarige leeftijd overleden in de gevangenis. Samuel Little bekende 93 moorden, die hij zou hebben gepleegd tussen 1970 en 2005. Van een vijftigtal moorden is komen vast te staan dat Little inderdaad de dader. Naar andere zaken loopt nog altijd onderzoek. Little overleed in een gevangenis van de staat Californië in Los Angeles.

Zwervend bestaan

Little wist heel lang uit handen van autoriteiten te blijven. Een van de redenen was dat hij een zwervend bestaan leidde en in 19 verschillende staten zijn moorden pleegde. De politie koppelde daardoor die zaken niet aan elkaar als werk van een enkele dader. Little had het gemunt op vrouwen met een kwetsbare positie zoals drugsverslaafden en prostituees. Na een arrestatie in 2012 voor drugsbezit stond hij dna af en kwam er een verband met oude moordzaak tot stand.

De moorden werden gepleegd in de periode tussen ongeveer 1970 en 2005.

Samuel Little werd geboren in de staat Georgia. Zijn moeder was naar zijn zeggen een prostituee, en hij werd opgevoed in de staat Ohio door zijn grootmoeder. Van kinds af aan kwam hij in aanraking met justitie. Hij verzamelde een lang strafblad voor kleine criminaliteit als inbraken en diefstallen.

Californië

Hij werd in Los Angeles veroordeeld tot drie keer levenslang voor moord op drie vrouwen in Californië tussen 1987 en 1989, en die op een vrouw in Texas in 1994. Daarna ging hij voort met verklaringen afleggen (zie het FBI dossier) over andere zaken. Zijn geheugen was in orde en hij produceerde veel details. Het was moeilijker voor hem om de datums van de zaken uit elkaar te halen.

Het is goed mogelijk dat er mensen veroordeeld zijn voor moorden die in feite zijn gepleegd door Little, zo merkte hij zelf op. Een van de motieven voor hem om te praten was te helpen deze veroordelingen te keren.