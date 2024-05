Recordvangst: 1,8 ton methamfetamine onderschept in Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie zegt in Spanje de ‘infrastructuur van het Sinaloa-kartel te hebben ontmanteld’ dat opereerde vanuit Tenerife, Madrid, Valencia en Alicante. Er is 1.800 kilo methamfetamine in beslag genomen in de provincie Alicante. Het gaat om de grootste inbeslagname van crystal meth in Spanje ooit en de tweede in Europa.

Er zijn in totaal vijf verdachten gearresteerd, waaronder de leider van het kartel in Spanje, en er zijn zes invallen en huiszoekingen uitgevoerd in de provincie Valencia, waarbij naast drugs ook contant geld, vijf voertuigen, documentatie en een explosief in beslag zijn genomen.

Coke in wasmachines

Het onderzoek begon begin 2023 toen agenten zich bewust werden van het bestaan van een criminele groep, gevestigd op Tenerife, die zich toelegde op de smokkel van cocaïne van het vasteland naar de Canarische Eilanden. Het onderzoek leidde tot de arrestatie van een van de leiders van de groep, waaruit bleek dat ze cocaïne smokkelden in apparaten die ze naar het eiland stuurden via legale bedrijven. De operatie leidde tot de inbeslagname van 24 kilo cocaïne, verborgen in wasmachines.

Valencia

Het bleek dat de zending afkomstig was via een logistiek bedrijf in het zuiden van Madrid, waar leden van de organisatie de drugstransporten verborgen in huishoudelijke apparaten. De leider van de organisatie opereerde vanuit de provincie Valencia.

Op 6 mei werd een nieuwe zending van de organisatie ontdekt in de provincie Valencia waar een opslaglocatie voor de drugs was. Agenten ontdekten een busje dat naar een huis in Villena reed, waar het anderhalf uur bleef staan. Vervolgens onderschepten de agenten het busje waarin ze een hydraulisch compressorsysteem waarnamen dat toegang gaf tot de bodem van het voertuig waar in totaal 224 kilo methamfetamine was verborgen.

Villa

Na de ontdekking werd een doorzoeking uitgevoerd in de villa waar het busje was geleverd. Bij de huiszoeking werd meer dan 1.500 kilo methamfetamine aangetroffen en de leider van het criminele netwerk, ‘verantwoordelijk voor het Sinaloa-kartel in Spanje’, werd gearresteerd.

In totaal zijn vijf leden van de organisatie gearresteerd en zijn er zes invallen en huiszoekingen uitgevoerd – één in Villena en vijf in Puzol – waarbij naast de drugs ook vijf voertuigen, communicatieapparatuur, documentatie, een explosief en contant geld in beslag zijn genomen. Het onderzoek loopt nog en verdere arrestaties zijn niet uitgesloten.