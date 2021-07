Recordvangst van ruim vijf ton wiet aan Zuid-Spaanse kust

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in een magazijn in La Mojonera (Almería) 5.674 kilo wiet gevonden. De drugs zaten in vrachtwagens verborgen en waren bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Het zou gaan om de grootste inbeslagname van verpakte wiettoppen ooit in Spanje. Er zijn acht verdachten opgepakt voor onder meer deelname aan een criminele organisatie.

Tijdens een politie-inval in de landbouwloods in La Mojonera (regio Andalusië) werden de leden van de organisatie op heterdaad betrapt bij het laden van de zakken wiet in drie vrachtwagens. De criminele organisatie was gevestigd in de provincies Malaga en Almería.

Naast de in totaal 5.674 kilo wiet zijn 6.775 euro in contanten, twee pistolen, negen voertuigen en machines voor vacuümverpakking in beslag genomen.