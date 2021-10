Reggae-artiest Jah Cure vast om steekpartij op de Dam

Connect on Linked in

De bekende dancehall-artiest Jah Cure (42, Siccaturie Alcock) zit in Nederland in de cel omdat hij wordt verdacht van het neersteken van Nicardo Blake, alias “Papa,”een muziekpromotor. Volgens verschillende media in het Caraïbisch gebied zit hij in voorlopige hechtenis in de penitentiaire inrichting in Zaanstad. Volgens het Openbaar Ministerie is hij schuldig aan poging tot doodslag, zware mishandeling en/of poging tot moord.

De Jamaica Gleaner schrijft op basis van een contact met het Openbaar Ministerie in Amsterdam dat de steekpartij afgelopen vrijdag 1 oktober op de Dam plaatsvond. Het slachtoffer meldde zich op een politiebureau om aangifte te doen en werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd. De volgende dag werd aangifte gedaan tegen Alcock. Na onderzoek door de Amsterdamse politie werd Alcock de volgende dag (zaterdag) in de binnenstad van Utrecht aangehouden.

De politie heeft geen melding gemaakt van de steekpartij. Dinsdag zou de dancehall-artiest door de rechter-commissaris in bewaring zijn geplaatst voor 14 dagen.

De Jamaicaan trad recent op in de Melkweg in Amsterdam, een optreden dat deel uitmaakte van een tour van drie maanden door Europa.

Jan Cure zat in 1999 een langere celstraf uit voor een verkrachting en wapenbezit. Hij kwam vrij in 2007.