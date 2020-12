Restaurant in Amsterdam beschoten

Connect on Linked in

In de nacht van zondag op maandag zijn er schoten gelost op een Italiaans restaurant in de Westerstraat in de Amsterdamse Jordaan. In het raam van restaurant Cinema Paradiso zijn zeker vijf kogelgaten te zien. Er vielen geen gewonden.

De politie kreeg rond 00.15 een melding dat er schoten waren gehoord in de Westerstraat. Eenmaal ter plaatse troffen agenten kogelinslagen aan in een ruit van het restaurant en zagen ze op straat meerdere hulzen liggen.

De politie meldt dat op basis van de eerste getuigenverklaringen er mogelijk een verdachte op een fiets bij betrokken is, die in het zwart gekleed was. Experts van de forensische opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht. Het motief voor de beschieting is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden.