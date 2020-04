Resten verdwenen Mexicaanse journalist aangetroffen

Connect on Linked in

Resten van een Mexicaanse journalist die meer dan een week geleden verdween zijn zaterdag aangetroffen in de kustplaats Acapulco, in de westelijke deelstaat Guerrero. Victor Fernando Álvarez Chávez (53) verdween in die stad, op 2 april. Volgens het Openbaar Ministerie in de deelstaat is zijn hoofd gevonden, en hebben dna-tests uitgewezen dat het inderdaad om Álvarez gaat.

Het hoofd werd gevonden in de buurt van een school voor middelbaar onderwijs. Álvarez is de derde journalist dit jaar in Mexico dood is gevonden.

Op 30 maart werd journaliste Maria Elena Ferral doodgeschoten door twee daders op een motor toen ze in haar auto stapte in de oostelijke kustplaats Veracruz. Op 9 januari werd het lichaam van een radiopresentator uit de westelijke deelstaat Michoacán met schotwonden gevonden. Hij was sinds november vorig jaar vermist.

In 2019 kwamen in Mexico tien journalisten om door hun werk. Sinds 2000 zijn ruim 100 journalisten in Mexico vermoord.