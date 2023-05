Ridouan Taghi had vanuit EBI contact met neef (UPDATE)

Print This Post

Ridouan Taghi kon in april vorig jaar vanuit de EBI contact hebben met zijn neef, die wordt verdacht van lidmaatschap van zijn criminele organisatie. Dat komt ter sprake in een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waar Het Parool over bericht.

Vertrouweling

Op 29 april 2022 belde Ridouan Taghi vanuit de EBI met zijn moeder en een zus van Taghi die op dat moment telefonisch in contact stond met haar zoon die in Marokko in detentie zat. Justitie beschouwt deze neef als een vertrouweling van Taghi en een speler in diens criminele organisatie.

Volgens het Gedetineerde Recherche Informatie Punt (Grip) hadden de twee neven tijdens het telefoongesprek ongeoorloofd contact met elkaar. Daarbij zouden ze, volgens de directie van de EBI, mogelijk versluierde boodschappen aan elkaar hebben doorgegeven.

Wat voor boodschappen is niet duidelijk. Justitie neemt standaard alle communicatie van EBI-gedetineerden op.

Gescreend

Gedetineerden van de EBI mogen geen mensen spreken die niet tevoren zijn gescreend.

Een halfjaar eerder was Youssef Taghi aangehouden, een andere neef van Taghi die toegang kreeg tot de EBI omdat hij advocaat was. Hij is tot 5,5 jaar cel veroordeeld voor het optreden als boodschapper voor Taghi.

Beklag

Na het telefoongesprek op 29 april 2022 kreeg Taghi een sanctie. De directie van de EBI verbood hem drie maanden lang te bellen met zijn moeder en zus. Tegen dat verbod spande Taghi een procedure aan bij de RSJ.

Taghi stelde niet te hebben geweten dat zijn zus samen met zijn moeder in de kamer was. Hij zegt zijn neefje slechts de groeten te hebben gedaan en niet direct met hem te hebben gesproken.

De beroepscommissie van de RSJ oordeelde deze week dat het beklag van Taghi ongegrond was, net als vorig jaar de beklagcommissie van de pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting in Vught had gedaan.