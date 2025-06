Ridouan Taghi kan geen nieuwe advocaat vinden: ‘Keer op keer nul op het rekest’

Zes advocatenkantoren benaderd Maandagochtend zei Taghi tijdens een tussentijdse zitting in zijn hoger beroepzaak dat hij zes advocatenkantoren heeft benaderd, maar dat niemand hem wil bijstaan. Volgens Taghi komt dit omdat zijn advocaten worden geïntimideerd. ‘Er is geen advocaat die zit te springen om mij bij te staan. Ik heb keer op keer nul op het rekest gekregen. Sommige willen me niet eens te woord staan, die sturen me een brief.’

‘Voor de bühne’

Volgens Taghi komt dit omdat zijn advocaten worden geïntimideerd. ‘Shukrula is onschuldig. De beschuldiging dat hij zich met drugshandel bezighield is belachelijk en voor de bühne.’ Taghi zegt volgens de NOS dat er geen advocaat is geweest die zich zo hard en voortvarend voor hem heeft ingezet.

Het Marengo-proces dreigt nu opnieuw vertraging op te lopen omdat er een advocaat gezocht moet worden. Het gerechtshof noemt het een grote zorg en zegt dat dit geen zaak is om zonder advocaat te voeren.

Weinig vertrouwen

Omdat het Taghi zelf niet lukt zijn ook de Raad voor de Rechtsbijstand en de Orde van Advocaten ingeschakeld om te zoeken. Daar heeft Taghi weinig vertrouwen in, omdat die hem eerder advocaten aanboden die volgens hem hele andere specialisaties hadden en niks van liquidatiezaken wisten.

‘Ze moeten niet aankomen met een advocaat van de Zuidas die gespecialiseerd is in fraudezaken. Ik heb geen behoefte aan advocaten die over mijn rug naam willen maken.’