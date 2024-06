Rijksrecherche doet onderzoek naar dood verwarde man na ingrijpen politie

Connect on Linked in

In Wijchen is zaterdagnacht een 46-jarige man overleden na ingrijpen van de politie. De Rijksrecherche doet onderzoek of het handelen van de agenten heeft bijgedragen aan de dood van de man.

Zaterdagnacht rond 02.43 kreeg de politie het verzoek te gaan naar de Saltshof in Wijchen waar een verwarde man op straat zou lopen. Agenten troffen een 46-jarige man aan die verward gedrag vertoonde, en probeerde op enig moment van hen weg te rennen, terwijl de politieagenten hem juist wilden helpen, laat de politie weten.

Handboeien

De man was volgens de politie onhandelbaar en om hem onder controle te houden totdat de ambulance was gearriveerd, zijn door agenten handboeien bij hem omgedaan. Bij aankomst van de ambulance is de zorg overgedragen aan ambulancepersoneel. In de ambulance werd de man zodanig onwel dat hij is gereanimeerd. Dit mocht niet baten en de man is overleden.

Onderzoek

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de agenten. ‘Om het onderzoek niet te verstoren of te beïnvloeden doet de politie geen inhoudelijke uitspraken over het incident totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn’, laat de politie verder weten.