Rijksrecherche onderzoekt neerschieten verdachte in Den Haag

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het neerschieten van een verdachte die donderdagnacht in Den Haag door de politie in zijn been werd geschoten. Het incident vond plaats aan de Pijnacker Hordijkstraat. De verdachte is buiten levensgevaar, zo meldt de politie.

Rond 02.45 kwamen agenten af op een melding van een dreigende situatie in huiselijke sfeer. De bewoner kwam volgens de politie met een steekwapen naar de deur, waarna hij door de politie twee keer getaserd werd en daarna met een vuurwapen in zijn been werd geschoten. Daarna is de man afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het vuurwapengebruik door de agent.