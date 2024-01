Rijksrecherche onderzoekt neerschieten verdachte in Rotterdam

Print This Post

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het neerschieten van een verdachte die vrijdagavond in Rotterdam door de politie in zijn been werd geschoten. Dat gebeurde na een melding van een gewapende beroving. Een 21-jarige Rotterdammer werd geraakt door de politiekogel.

Waarschuwingsschot

De politie-inzet begon naar aanleiding van een melding van een gewapende beroving rond 21.30 op de Krabbendijkestraat in Rotterdam-Charlois. Toen agenten arriveerden werd een waarschuwingsschot gelost. Vervolgens heeft de politie gericht op de man geschoten, omdat hij niet zou hebben geluisterd naar instructies van de politie. De 21-jarige Rotterdammer is daarbij gewond geraakt aan zijn been en naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.

In verband met het lopende onderzoek doet het Openbaar Ministerie op dit moment geen verdere mededelingen.