Rijkswaterstaat vindt 360 kilo aan boeien vastgebonden cocaïne

In de haven van Vlissingen heeft de douane zaterdagmiddag honderden kilo’s cocaïne aangetroffen, bij twee vondsten. Een lading zat onder meer vastgemaakt aan twee boeien in de Westerschelde.

Beeld: de vondst van in totaal 380 kilo cocaine (foto OM)

Boeien

De douane onderschepte ruim 380 kilo cocaïne, met een door het Openbaar Ministerie (OM) geschatte straatwaarde van 28,5 miljoen. Dit schrijft het OM zondag in een bericht. De drugs zaten in tassen die waren vastgemaakt aan boeien in het water van de Westerschelde, en in een pallet in een loods.

Tassen

De vondst van de tassen die aan de boeien waren vastgemaakt, werd gedaan door Rijkswaterstaat. Die zagen de tassen aan de boeien zitten, waarna deze met een boei naar de haven werden gesleept. Bij inspectie daarvan ontdekte men de drugs. In totaal ging het om 360 kilo coke.

Loods

Dezelfde middag controleerde een douanier een loods, met daarin pallets met dozen bananen. Daar bleek ongeveer 20,5 cocaïne in te zijn verstopt, in de flappen van de dozen.