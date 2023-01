‘Risicocontainers komen op een zwaarbewaakt terrein te staan’

Connect on Linked in

Containers die zijn aangevoerd uit landen waar vaak stiekem cocaïne in de container wordt gestopt gaan in de toekomst snel naar een zwaarbewaakt haventerrein in de Rotterdamse haven om te worden gescand, aldus het Algemeen Dagblad. Nu worden containers die mogelijk drugs bevatten gecontroleerd op de terminals zelf. Dat is de plaats waar uithalers hun slag kunnen slaan.

Verstoppen

De terreinen van de overslagbedrijven zijn gigantisch en de risicocontainers staan verspreid tussen andere containers. Bovendien duurt het een tijdje voor een container naar de scan kan. Scannen is mensenwerk en relatief tijdrovend.

Surveilleren op uithalers is moeilijk: ze kunnen zich ’s nachts goed verstoppen, ondanks camera’s en andere controles. Toch zijn er in 2023 in twee weken tijd al meer dan veertig uithalers aangehouden.

Vooral containers uit Zuid- en Midden-Amerikaanse landen als Panama, Ecuador, Colombia en de Dominicaanse Republiek worden gecheckt door een scanapparaat. Als de douaniers een verdachte plek zien dan volgt een fysieke controle.

Proef

De directie van de douane in Rotterdam wil risicocontainers zo snel mogelijk van de terminal af laten rijden. Op die nieuwe locatie staan minder containers en kunnen camera’s en drones gericht controleren. De Douane krijgt extra budget en mensen om dat nieuwe terrein in te richten. Er is een proef geweest en er loopt onderzoek naar wat er allemaal komt kijken bij de nieuwe aanpak. Vanaf het eind van het jaar zou het nieuwe terrein gebruikt moeten worden.

Overslagbedrijven moeten wel aan de plannen meewerken. Een probleem is dat overslagbedrijven de containers naar een andere locatie zullen moeten brengen, en dat kost hen tijd en geld.