Romp in het IJ was van Russische zakenman

Een romp die in 2013 is gevonden in het Amsterdamse IJ blijkt van een Rus te zijn. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend bij het cold caseteam van de Amsterdamse politie. Het slachtoffer was een vermogende Russisch zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De familie van de man heeft hem enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven. Er is dna afgestaan dat in de internationale databank is opgenomen. Dat heeft geleid tot de identificatie.

Russische autoriteiten

Vanwege de oorlog in Oekraïne is er geen contact met de Russische autoriteiten. De nabestaanden van de man, die voor zover bekend in Rusland woonachtig zijn, kunnen daarom niet worden geïnformeerd over diens overlijden. De politie zal de identiteit van de man ook nog niet met het publiek delen.

Alleen de romp van het slachtoffer is indertijd gevonden, op 31 mei 2013. De romp was in blauw plastic verpakt.

Beloning

Het cold caseteam van de politie Amsterdam vroeg op 30 januari van dit jaar opnieuw aandacht voor de zaak. Deze oproep leverde enkele nieuwe tips op. Ook heeft het hernieuwde onderzoek nog meer resultaat opgeleverd.

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.