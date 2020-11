Roof van 6,5 miljoen euro uit Duits douanekantoor (VIDEO)

Connect on Linked in

Dieven hebben 6,5 miljoen buitgemaakt bij een inbraak in een douanekantoor in Emmerich, bij Arnhem, net over de grens in Duitsland. Volgens de Duitse justitie is dat al op 1 november gebeurd. Drie mannen hebben een kelderdeur van het douanekantoor opengebroken. Daarna boorden ze zich door een muur om in een andere ruimte met de kluis te komen.

De ongeveer 6,5 miljoen euro was opgeborgen in meerdere speciale veiligheidstassen. Dat zijn “scheurvaste” tassen die bij opening verfcapsules kunnen laten ontploffen die de biljetten kleuren. De Duitse politie zegt dat de daders moeten zijn getipt over de grote hoeveelheid geld in het kantoor.

Op de dag van de inbraak blijkt een getuige rond 06.00 boorgeluiden te hebben gehoord. Rond 10.45 is gezien hoe drie in het donker geklede mannen met donkere gebreide mutsen verschillende keren het gebouw verlieten om spullen in een ​​wit bestelbusje te laden.

Een getuige heeft een man gefotografeerd die zich verdacht gedroeg bij het hoofdkantoor van de douane op het moment dat de kraak gaande moet zijn geweest.

De Duitse autoriteiten hebben een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de daders leidt.